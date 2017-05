De Staat en De Jeugd de lucht in voor Bevrijdingsfestivals

De mannen van De Staat beginnen in Roermond, waar ze om 12.30 uur het Bevrijdingsfestival Limburg aftrappen. Zij maken zich op vliegbasis Gilze-Rijen klaar voor de helikoptervlucht. Op Instagram deelt de band een video van het instappen: ,,Dit is hem, dit is hem!"



De Staat en De Jeugd van Tegenwoordig zijn dit jaar Ambassadeurs van de Vrijheid. ,,Dit is toch wel een goed moment om te vieren dat wij facking lekker gaan'', reageerde Willie Wartaal gisteravond op dat ambassadeurschap. ,,Maar ook om niet te vergeten dat het niet altijd hetzelfde is geweest. En dat er andere plekken zijn waar mensen op dit moment gewoon slecht gaan." De Jeugd van Tegenwoordig gaat als eerste naar Groningen, om het publiek op te warmen voor de rest van de dag.