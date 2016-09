De tandpastalach van Sylvie voor Holiday on Ice

Siebelink wint filmprijs niet, maar je kan nog wel stemmen

18:39 Knielen op een Bed Violen wordt niet de winnaar van de Parel, de publieksprijs voor de beste boekverfilming die morgenavond wordt uitgereikt op Film by the Sea in Vlissingen. Dat beweert Jan Siebelink, schrijver van het boek. Hij zegt gisteren al gebeld te zijn met de mededeling dat de prijs naar de film Publieke werken gaat.