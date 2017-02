De teloorgang van voetbalbolwerk VI

Ook in 2013, op het moment dat Derksen vertrekt, heeft VI nog gezag. Het is 132 pagina’s dik, de oplage is 130.000. Het blad werkt samen met Radio Veronica, heeft een bloeiende site, boekenafdeling en een eigen televisieprogramma dat in 2011 zelfs de Televizier Ring wint. Maar het media¬landschap is dan al aan het veranderen, ook door de economische crisis. Bladen en kranten hebben het moeilijk. Ze kampen met dalende oplages, fuseren of verdwijnen helemaal van de markt, zoals Sportweek. Ook VI ontkomt niet aan de malaise, maar maakt nog wel winst. De omzet in 2012 is zelfs hoger dan ooit met 25 miljoen euro. De netto winst bedraagt 4,5 miljoen.



Anno nu, ruim vier jaar later, zien de zaken er totaal anders uit. Het televisieprogramma is verdwenen. Het weekblad telt nog maar 100 pagina’s. Het meest verontrustend: de cijfers. De oplage is gekelderd naar 70.000 en VI lijdt in 2016 zelfs verlies, zo’n 1,5 miljoen euro netto. Die zorgwekkende ontwikkelingen nopen de directie in oktober vorig jaar tot een ingrijpende bezuinigingsoperatie: vijftien medewerkers van de redactie vliegen de laan uit. ,,Het is bedrijfseconomisch niet meer verantwoord om VI met 72 mensen te bemensen. Deze ingreep was noodzakelijk’’, verklaart uitgever Robert van den Ham.



Hoe is het zo ver gekomen? Feit is dat er in de top van het bedrijf – zowel bij moederbedrijf WPG als VI – veel misging en dat er veel verloop was. Ter indicatie: in de laatste drie jaar kent het blad meer hoofdredacteuren (vier) dan in de 44 daarvoor (drie). ,,VI is altijd een verzamelplaats geweest voor getalenteerde journalisten. Er heeft, mede door de economische omstandigheden, een kaalslag plaatsgevonden’’, zegt Thijs Slegers, lange tijd een van de gezichten van VI. De verslaggever wordt in 2015 hoofd communicatie bij PSV. Het blad heeft dan net de woeligste periode ooit achter de rug. ,,Daar kun je een boek over schrijven’’, klinken (oud)-medewerkers in koor. On the record willen ze niet praten; degenen die wegbezuinigd zijn, hebben getekend voor een zwijgplicht.