'De tijd dat Lady Gaga verraste is voorbij'

Na een succesvol jazzuitstapje met zanglegende Tony Bennett (90) keert Gaga dit jaar terug naar haar roots met een nieuw popalbum, de opvolger van Artpop uit 2013. Het stevige Perfect Illusion is daarvan de eerste single, gemaakt met onder meer Uptown Funk-producer Mark Ronson. Gaga wist de spanning onder haar fans flink op te bouwen door op sociale media steeds kleine tipjes van de sluier op te lichten.



Juist daarom stelt het nummer zo teleur, zegt Qmusic-dj Wim van Helden tegen deze site. ,,Ik hoopte op een spectaculaire comeback, maar dit nummer is niet verrassend. Het is eigenlijk net één lang refrein dat steeds wordt herhaald. Er zit geen opbouw in, geen rust. Het is drie minuten lang vol gas.''



Is het dan wel geschikt voor de radio? ,,Het is een aardig radioliedje, meer niet'', aldus Van Helden. ,,Het is best catchy en je wilt toch laten horen hoe de nieuwe Gaga klinkt, maar ik denk niet dat we het over 20 weken nog draaien.''