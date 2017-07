De vaderlijke adviezen van Bono

Killers-zanger Brandon Flowers beleefde afgelopen winter een persoonlijke crisis. Geraakt door het tegenvallende succes van het laatste album van zijn band, was zijn gebruikelijke zelfvertrouwen flink aangetast. Flowers zat thuis in Las Vegas en had opbeurende woorden nodig. Hij installeerde zich achter zijn laptop en tikte het e-mailadres van Paul Hewson in. Bono dus.

De reactie volgde per ommegaande. Na enkele e-mails over en weer, verscheen er een uitnodiging op het scherm van Flowers: ‘Kom naar me toe. Dan praten we erover.’ Dat deed Flowers. In juni verscheen er een nieuwe Killers-single. The Man. Een van speels narcisme druipende dansvloersong: I’ve got news for you baby/You’re looking at the man. Zelfvertrouwen hersteld. Met dank aan The Bono Talk.

Die tweemans-praatgroep op rocksterrenniveau is in de muziekindustrie inmiddels beroemd. Nadat Bob Dylan Bono na het overdonderende succes van The Joshua Tree toesprak over de valkuilen van het leven als beginnend popidool, groeide de U2-zanger als vanzelf in diezelfde vaderlijke rol. Gevraagd en ook ongevraagd, de Bono deelt opvoedkundige adviezen voor wie op weg lijkt naar glorie. The Bono Talk is een begrip geworden. Onder anderen Eddie Vedder (Pearl Jam), Axl Rose (Guns N’ Roses), Noel Gallagher (Oasis), Chris Martin (Coldplay) en Thom Yorke (Radiohead) ontvingen de poppreek van de U2-pastoor.

Monoloog

Wie de verslagen uit de mond van Bono’s toehoorders leest, moet zich van het begrip ‘talk’ overigens geen gesprek, maar eerder een monoloog voorstellen. ‘Hij nam me apart en heeft bijna een half uur op me ingepraat,’’ vertelde Razorlight-zanger Johnny Borrell in 2006 al aan deze krant. Over de inhoud onthulde hij niets. Maar Bono’s redevoering - De zanger schijnt één advies aan frontmannen te herhalen als een mantra: ‘Zorg dat je je band bij elkaar houdt’ - bleef uiteindelijk zonder resultaat. Razorlight viel na de megahit America langzaam uit elkaar en Borrells solo-carrière kwam nooit van de grond.

Opgetogener zijn de recente recensies van Mike Kerr van het opkomende duo Royal Blood en zangeres Florence Welch van Florence + The Machine. ,,Bono is zo’n lieve man,’’ zei Welch tegen muziektijdschrift NME. ,,Hij gaf me zelfs raad over optreden op hoge hakken. Hij vertelde me stevig op het podium te blijven staan en veel met mijn armen te werken.’’

Bono’s consulten bestrijken een breed pallet. Van hoe je een succesvol debuutalbum opvolgt (‘Niet interessant doen. Gewoon muziek blijven maken.’) tot omgaan met alcohol: ‘Drinken mag. Maar een kater op een dag dat je moet optreden niet.’ Zijn vaakst geciteerde advies gaat over het vermijden van te veel ja-knikkers rond een ster. ,,Als je vier keer per week uit eten gaat en constateert dat iedereen aan tafel van jou afhankelijk is voor zijn salaris, ben je waarschijnlijk een onuitstaanbare zak geworden.’’

Joshua Tree: nog altijd U2’s grote meesterwerk

Het geldt 30 jaar na zijn schepping als het absolute meesterwerk uit het oeuvre van U2: The Joshua Tree. Het album uit 1987 betekende de laatste stap in de transformatie van het Ierse kwartet van alternatieve rockband naar megagroep met de songs om een stadion te laten deinen. Een liefdesverklaring aan Amerika, noemde Bono het album aanvankelijk. Hij had voor het schrijven van de songs voor het eerst uitputtend naar Amerikaanse roots-muziek geluisterd. Het resultaat was een onvervalst rockalbum, met foto’s van de band in Amerikaanse woestijnlandschappen op de hoes. Anton Corbijn maakte de iconische beelden. De kronkelige woestijnboom Joshua Tree, gefotografeerd in de Mojave-woestijn, leidde uiteindelijk naar de albumtitel. Op The Joshua Tree staan onder meer rockklassiekers als I Still Haven’t Found What I’m Looking For, With or Without You en Where the Streets Have No Name. In ons land stond de elpee in 1987 12 weken op 1. U2 speelt het gehele album live tijdens deze tournee.

Corbijn weer terug bij U2

Hij maakte de fameuze hoesfoto van het album The Joshua Tree. 30 jaar jaar is Anton Corbijn (62) verantwoordelijk voor de visuals van het jubileumconcert. Tijdens de integrale uitvoering van het album worden films vertoond die Corbijn opnam in Californië, deels op de plek waar hij indertijd de hoesfoto's voor The Joshua Tree schoot.

,,Hier, dit is de plek waar we toen het groepsportret maakten dat voorop de hoes kwam. Herken je die rotspunt?’’ zegt Anton Corbijn als op het scherm een roodbruin rotslandschap verschijnt. Het is Zabriskie Point in het Death Valley National Park. ,,Het was erg vreemd om daar na al die jaren weer te zijn, want het is er nu vol toeristen, zelfs om zes uur 's ochtends al.’’

Corbijn is na al die tijd waarin hij samenwerkte met U2 nog altijd gek op hun muziek. De liefde is wederzijds. Op het podium van een eerder concert in Rome meldde Bono vereerd te zijn dat ‘The Dutch genius’ vanavond in het stadion was. In zijn carrière als (pop)fotograaf had Corbijn de grootste sterren voor zijn camera. Maar met niemand heeft hij zo'n hechte band als met U2. Als de man die over vrijwel al hun visuele uitingen gaat, is hij bijna een vijfde lid van de groep.

Toch kreeg hij bij The Joshua Tree Tour geen carte blanche voor de visuals. ,,Dat ging in overleg. Bij U2 gaat nooit iets zonder meetings. In eerste instantie zou ik films maken met een verhaal dat alle songs aan elkaar verbond. Maar dat zou te veel afleiden van wat er op het podium gebeurt. Het zou ook niet werken om in elf songs niets van de band zelf op het scherm te zien. Dus tonen we ook close-ups van de leden.’’