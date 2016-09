De vloek van de openingsfilm

Hoe blij moet je als regisseur zijn als je nieuwe speelfilm wordt uitverkoren om het Nederlandse Filmfestival te openen? De media (van RTL Boulevard tot het NOS-Journaal) staan rijendik naast de rode loper, alle hotemetoten uit de filmbranche zitten in de zaal, evenals een batterij min of meer Bekende Nederlanders. Als het meezit mogen de makers aanschuiven bij het veelbekeken De Wereld Draait Door. Maar sorteert al die aandacht het beoogde effect?



Feit is dat de openingsfilms van de laatste jaren het heel beroerd deden in de bioscoop na de première op het Utrechtse premièrefeestje. Zo trok de boekverfilming J. Kessels na het festival vorig jaar slechts 15.726 bezoekers. ,,Daar hadden wij veel meer van verwacht,'' zegt Melissa van Middelaar van September Film, de distributeur die J. Kessels in de bioscoop bracht. ,,Terwijl er rond de première toch meer dan genoeg publiciteit was.''



J. Kessels is niet de enige recente speelfilm die in Utrecht een valse start kreeg. Ook andere titels zoals Bloedlink (42.000), Leef! (15.000), Het Echte Leven (9000) en Nono: Het Zigzagkind (21.000 bezoekers) werden flops. Andere titels - Hoe duur was de suiker? (172.000), De Bende van Oss (142.000) en Tirza (187.000) - voldeden niet aan de verwachtingen na de publiciteitsgolf in Utrecht.



Toespraken

Een regisseur die er met gemengde gevoelens terugkijkt op zijn première-ervaring in Utrecht is Martin Koolhoven. Zijn film De Grot (19.000 bezoekers), een verfilming van het boek van Tim Krabbé, was in 2001 de opening. ,,Wat mij betreft doe ik het nooit meer. Het begint al met het publiek dat komt kijken. Dat is meestal niet echt in jouw film geïnteresseerd. Het zijn vaak sponsors en andere genodigden die alleen voor de opening komen. Die toespraken duren meestal een uur.



Als eindelijk je film begint, wil iedereen naar de plee. Ik zal er nooit meer aan beginnen. Het Festival wilde Brimstone ook vertonen, maar dat hebben wij afgewezen.''



Er zijn ook uitzonderingen. Wilde Mossels (van regisseur Erik de Bruyn uit 2000) en Simon (regie: Eddy Terstall, 2004 ) deden het wel goed na de openingspremière in Utrecht. Terstall plaatst wel een kanttekening: ,,Ik denk dat wij meer hebben gehad aan de vier Gouden Kalveren die Simon in dat jaar won. Maar van het bezoekersaantal, 160.000, had ik wel meer verwacht. Het publiek op zo'n openingsavond is toch een aparte groep.



Normaal publiek

Veel insiders kennen de grappen uit de film al omdat ze uit hoofde van hun functie het scenario al hebben gelezen. En de acteurs letten er vooral op of hun kleding in de film wel goed zit. Ik zie mijn films liever met een normaal filmpubliek.''



Wil Terstall ooit nog een keer de openingsfilm leveren? ,,Een van mijn producenten raadde het mij af toen ik de film Deal, een kleine film, had gemaakt. Zo'n vertoning met zoveel media zou te hoge verwachtingen scheppen. ,,Een groot verschil met vroeger is dat de openingsfilm niet meer mee mag dingen naar de Gouden Kalveren. De Held komt door de nieuwe regels pas een jaar later in aanmerking. Dat voordeel valt nu dus weg.''



Tienduizenden euro's

De distributeurs zien wel degelijk voordelen in Utrechtse openingsavond. Peter de Haan van distributeur Dutch FilmWorks die De Held uitbrengt: ,,Het is wat de publiciteit betreft voor een distributeur zeer aantrekkelijk om de openingsfilm in huis te hebben. Je trekt veel meer media-aandacht. Dat is bij reguliere premières zeker niet altijd het geval. Of het moet een hele grote productie zijn, zoals Nova Zembla of Michiel de Ruyter.'' Ook zijn de kosten voor een Utrechtse première voor de distributeur veel lager dan het afhuren van het Amsterdamse Tuschinski of een andere locatie in de hoofdstad.



Dergelijke kosten kunnen variëren van 50.000 tot 100.000 euro, afhankelijk van de drankjes en hapjes, de aankleding van de zaal en eventuele reiskosten van gasten uit het buitenland. Volgens Willemien van Aalst, directeur van het Nederlands Filmfestival, zijn de kosten voor de distributeur niet van doorslaggevende betekenis. ,,Iedereen wil graag met zijn film het festival openen vanwege de enorme publiciteit.



De kosten van de première worden gedeeld door het festival, de gemeente Utrecht en de distributeur. We zijn wel afhankelijk van het aanbod van films die beschikbaar zijn, maar de meeste makers willen graag hun werk op de opening vertonen. Van een vloek is geen sprake. Soms spelen andere factoren een rol bij het succes van een film.''