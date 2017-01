Dean Saunders over broertje Jamie: Hij is een NSB'er

De relatie tussen Jamie en Dean is al langer verstoord. De twee Saunders-telgen hebben al enige tijd ruzie, maar op kerstavond deed Jamie een boekje open over zijn oudere broer. ,,Hij gooit graag mensen onder de bus", zei hij in een filmpje. ,,Voor jou, vriend, gaat een hele grote bom ontploffen. Je familie oplichten? Fuck you, joh, pannenkoek." Dean deed daarop aangifte.



Vandaag zei hij na afloop van de rechtszaak dat Jamie is ontspoord. ,,Mijn broer is een NSB'er. Mijn broer is een verrader, verslaafde en een junk. Een junk die geld nodig heeft en van mij krijgt hij het niet. Jamie is momenteel zo ver heen met drugs en geldproblemen. Hij heeft geen grenzen meer", zegt hij tegen RTV Noord-Holland.



De winnaar van Popstars laat weten helemaal kapot te zijn van de verklaring. ,,Ik heb er geen woorden voor. Dat mijn eigen broer mij en mijn ouders dit aandoet. Hij is nog met veel meer dingen bezig. Het is een beest dat opgesloten moet worden." Tijdens de zitting was er even oogcontact tussen de twee. ,,Ik dacht toen: hoe heb jij zo ver kunnen zinken?" Vervolgens maakte Jamie volgens Dean lachend een snijbeweging langs zijn keel.