Decor Zomergasten bleef niet onopgemerkt op Twitter

nieuwe interviewreeks Coen Verbraak kijkt in de ziel van Nederlandse militairen

8:00 In de documentairereeks Kijken in de ziel: Militairen praat Coen Verbraak in zes afleveringen met elf mannen en vrouwen uit de Nederlandse krijgsmacht over hun vak én over zichzelf. De eerste aflevering is vanavond te zien.