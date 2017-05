Demi Moore aangeklaagd vanwege lijk in zwembad

UPDATE Eva Jinek en Katja Schuurman roepen op tot boycot GeenStijl

5 mei Meer dan honderd Nederlandse vrouwen roepen bedrijven die adverteren op de websites GeenStijl en Dumpert op om 'kritisch na te denken over de vraag of hun advertentiebeleid overeenkomt met de waarden van hun onderneming'. In een pamflet nemen zij stelling in tegen onder meer het aan de 'virtuele schandpaal' nagelen van journalistes Loes Reijmer en Rosanne Hertzberger.