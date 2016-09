Dennis Weening: Dat wilde randje blijf ik altijd houden

Veertig nachten zat Dennis Weening op de Filipijnen voor Expeditie Robinson. Veertig nachten was hij ver weg van zijn gezin. ,,Ja, dat was weleens lastig, vooral voor mijn dochter Coco van zeven. Maar daar had ik dit jaar iets op verzonnen."



Weening knutselde een kalender voor haar. ,,Met veertig vakjes. Kon ze er elke dag één wegstrepen. Sommige had ik een kleurtje gegeven. Rood voor grote cadeautjes, geel voor kleine. Een envelop met een opdracht erbij, als onderdeel van een speurtocht. De nacht voor vertrek zat ik nog alles uit te schrijven en te verstoppen, maar het was het waard. Dat zag ik aan de filmpjes die ik kreeg."



Weening noemt de opnames van Expeditie Robinson pittig. ,,In meerdere opzichten. Als ik een proef heb, moet ik de avond van tevoren twee A4'tjes in mijn hoofd stampen. De druk is enorm, want een dag later staat 150 man mij aan te staren. Van het hele productieteam tot aan de hongerige kandidaten die ook nog bloednerveus zijn. Maar het wordt steeds leuker. Ik heb het gevoel dat ik Robinson meer naar me toe heb getrokken, ben veel zelfverzekerder."



Geen vakantie

Wie denkt dat Weening tussendoor lekker vakantie vierde, heeft het mis. ,,Je zit in een houten hutje van twee bij drie. Er is een douche en een bed, that's it. Geen zwembad. En in zee zitten giftige kwallen. Daarom laat ik mijn gezin ook niet overkomen. Er is gewoon niks. En het was het begin van het regenseizoen."



Dan zijn de dagen soms lang. ,,Ik had mijn gitaar mee, heb de geweldige series Peaky Blinders en Fargo gekeken. En ik ben begonnen in Anna, het boek van Niccolò Ammaniti. Geen reden tot klagen dus, zeker niet als het regende en stormde. Dan werd mijn hutje wel bijna weggeblazen, maar ik zat tenminste binnen. De kandidaten waren op het eiland..."



Diepte

Weening is rustiger geworden, privé en in zijn werk. ,,Op televisie werd ik lange tijd in een hokje gestopt. Met Wipe Out, The Pain Game en Killer Karaoke kreeg ik het imago van Dennis de sadist. Dat vond ik wel vervelend. Ik heb vele gezichten en hou nog steeds van die domme Wipe Out-humor. Maar met So You Think You Can Dance, Tourette on Tour en Expeditie Robinson ben ik wat meer de diepte ingegaan."