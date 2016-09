Denzels debuut als westernheld

Donkere cowboys

Toch realiseren Fuqua en Washington dat westerns met donkere revolverhelden schaars zijn. ,,Dat komt vooral omdat de regisseurs van westerns in de jaren 50 en 60 allemaal blank waren. Ze keken niet verder dan hun eigen ras'', meent Washington.



Er waren een handvol uitzonderingen - zoals Posse (1993) van regisseur Mario van Peebles en de komedie Blazzing Sadles met een zwarte sheriff van Mel Brooks - maar meestal waren zwarte cowboys een zeldzaamheid. Fuqua: ,,Wij wilden een realistische en representatieve western maken die een goede dwarsdoorsnede geeft van de Amerikaanse bevolking van toen. Daarom zitten er ook een Aziaat, een Mexicaan en een Indiaan in. En natuurlijk blanken. Ook een vrouw levert een belangrijk aandeel.''



Tussen de regisseur en zijn hoofdrolspeler bestaat een groot verschil over de waardering van het genre. Washington: ,,Wij keken nooit naar westerns thuis. Met wie zou ik mij als zwarte moeten identificeren? Ik had dan ook de originele versie van The Magnificent Seven niet gezien toen Antoine mij vroeg. Ik heb zijn aanbod volledig beoordeeld op de kwaliteit van mijn rol en het script.''



Fuqua heeft een andere achtergrond. ,,Mijn grootmoeder was dol op westerns. Zij liet mij bij haar thuis vaak meekijken. Ik vermoed ook om mij van de straat te halen, zodat ik niet in problemen zou komen. Dankzij haar heb ik alle westernklassiekers gezien.''



Religie speelt net als in Brimstone, de film van Martin Koolhoven, een belangrijke rol in The Magnificent Seven. Fuqua: ,,Dat is een logische keuze. Religie en geweld gaan ook vandaag de dag vaak hand in hand. De schurk in deze film is in mijn ogen geen landeigenaar die uit is op meer gewin, maar een terrorist die kerken in brand steekt en gelovigen vermoordt. Om die reden vertelt deze western ook iets over de huidige wereld.''



The Magnificent Seven gaat dit weekeinde in enkele theaters in voorpremière. Volgende week gaat de film landelijk draaien.