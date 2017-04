Derde kleinkind Robert ten Brink geboren

,,Zoveel liefde!!!", schreef Nina bij een foto waarop alleen het handje van Hugo te zien is. ,,20-4-2017 is onze Hugo geboren." Ook Charlotte ten Brink is 'ongelofelijk blij' met haar 'nieuwe neefje'. ,,Super trots op mijn knappe grote zus en haar grote liefde. En smoorverliefd op dit heerlijke mooie minimensje", aldus de zangeres op Instagram.

Hugo is het tweede zoontje voor Nina, in 2009 beviel ze van Floris. Hij is het oudste kleinkind van Robert. In mei 2012 kwam Roberts tweede kleinzoon ter wereld. Toen beviel zijn dochter Isabel van Willem.