Derwig hoopt op internationale carrière

,,Het lijkt me leuk de stap te maken naar meer internationale films'', aldus de acteur. ,,Ik heb daar eigenlijk nooit werk van gemaakt. Tot ik recent auditie mocht doen voor een Deense film. Ik heb die rol uiteindelijk niet gekregen, maar dat script was zó goed.''



De 47-jarige acteur, bekend van onder meer Penoza en Het Diner, bezocht ook een filmfestival in Ierland waar acteurs en makers uit verschillende landen elkaar ontmoeten. ,,Een soort speeddating. Dan zit je ineens tegenover de casting director van Breaking Bad! Ik vind het ook interessant, omdat er langzaam een meer Europese filmmarkt aan het ontstaan is.''



,,Je moet uiteindelijk ook een beetje geluk hebben'', vervolgt Derwig. ,,En toch: één film waar je de blits in maakt en dan kan het heel snel gaan. Kijk maar naar Carice van Houten en Michiel Huisman (die een rol kregen in de hitserie Game of Thrones, red.). Zou Derwig bereid zijn naar de Verenigde Staten te verhuizen? Na lang nadenken: ,,Nou, naar New York dan. Liever niet naar Los Angeles.''



Anders

De wens om meer rollen over de grens te spelen, heeft naar eigen zeggen weinig te maken met het niveau of de cultuur van het Nederlands dramalandschap. Derwig is apetrots op de nieuwe misdaadserie KLEM, waarin hij een net uit de gevangenis ontslagen crimineel speelt.



,,Het is een oorspronkelijk idee. Iets heel anders dan bijvoorbeeld Flikken Maastricht. Ook prima, maar dat is meer een genre-serie met wat minder gelaagde personages. Je hebt er goed en kwaad. Punt. KLEM is een thriller, maar het heeft ook een dramatische laag en humor. Heel mooi geschreven en niet zo eendimensionaal.''