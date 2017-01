'Deze rol was te heftig om te weigeren'

Geen moment twijfelde Dakota Fanning toen zij op het laatste nippertje werd benaderd om de loodzware hoofdrol op haar schouders te nemen in de western Brimstone. Zij speelt daarin Liz, een verminkte vrouw die achterna wordt gezeten door een verknipte en sadistische dominee, gespeeld door Guy Pearce.



,,Ben je mal?'' reageert de Amerikaanse actrice vol verbazing op de vraag naar eventuele bedenkingen. ,,Deze rol was te heftig en te uitdagend om te weigeren. Vooral ook omdat het haaks staat op al mijn vorige filmrollen.''



Voor Fanning was het geen enkel probleem dat zij niet de eerste keuze was. Eigenlijk zou Liz gespeeld worden door haar collega Mia Wasikowska, die echter op het laatste moment afzegde. ,,Ik heb geen contact gehad met Mia. Ik weet niet waarom zij er de brui aan gaf. Het kan echt niet aan de rol hebben gelegen. Daar moet iedere actrice die een beetje risico durft te nemen van watertanden.''



Vrouw in western

Wat voor Fanning ook een belangrijke factor was om 'ja' te zeggen, was het gegeven dat Brimstone een onvervalste western is. Een genre waarmee zij, ondanks haar Amerikaanse achtergrond, tot op heden weinig affiniteit had. ,,Vrouwen komen er in westerns meestal bekaaid af. Zij spelen bijna altijd mee op het tweede plan. Echte hoofdrollen voor vrouwen in westerns zijn op de vingers van één hand te tellen.



Als je dan de kans krijgt om het belangrijkste personage te spelen in een western, dan moet je daar niet lang over nadenken.''



Fanning bestrijdt de stelling dat Brimstone door het vele geweld - haar personage verliest haar tong - vrouwonvriendelijk is. ,,Welnee, ik zie Liz vooral als een overlever. Al het slechte dat haar overkomt, weet zij manmoedig te weerstaan. Ondanks het leed dat zij aan den lijve en met haar familie ondervindt. Maar Brimstone is een pittige film, laat daar geen enkele twijfel over bestaan. Maar zit je de hele rit uit, dan weet je wat ik bedoel met de veerkracht van Liz.''



Ademhalen

Ondanks haar leeftijd - 22 jaar - was Dakota Fanning een van de meest ervaren medewerkers van regisseur Martin Koolhoven. Zij speelde mee in 57 films waaronder War of the Worlds (onder regie van Steven Spielberg met Tom Cruise in de hoofdrol) en Man on Fire (met Denzel Washington). Als 8-jarige maakte zij grote indruk in I Am Sam (2001) waarvoor zij van haar collega's van de belangenvereniging Screen Actors Guild meteen een nominatie ontving bij hun jaarlijkse uitreiking.



Acteren is voor Fanning net zo vanzelfsprekend als ademhalen. Zij is niet de typische kindster die als volwassene afhaakt of - erger - in schandalen belandt zoals Lindsay Lohan en Macaulay Culkin. Dat gevaar lijkt bij Fanning niet aanwezig, daarvoor maakt zij een te nuchtere indruk. ,,Mijn ouders hebben een sportachtergrond. Mijn moeder heeft als tennisprof de kost verdiend en mijn vader heeft een honkbalachtergrond. Zij weten wat het is om onder druk te presteren. Ik heb al vroeg geleerd daarmee om te gaan. En ik luister alleen naar de mensen die echt belangrijk zijn in mijn leven.''



Het jongere zusje van Dakota, Elle Fanning (18), is ook actief in Hollywood. Zij is al te zien geweest in een respectabel aantal films waaronder Maleficent (met Angelina Jolie) en The Neon Demon, waarin zij het mooiste model op aarde speelt. Van enige competitie tussen de zussen is geen sprake. ,,Voorlopig zit zij niet in mijn vaarwater'', zegt Dakota poeslief. Om er dan fel aan toe te voegen: ,,Mocht dat ooit het geval zijn, dan is zij de eerste die het te horen krijgt!''