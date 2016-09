Deze sterren kozen net als Xander voor draagmoeder

Topmodel Tyra Banks (42) kreeg eerder dit jaar zoon York via een surrogaat, omdat het haar niet lukte om zwanger te worden. ,,Hij heeft mijn vingers en grote ogen en de mond en kin van zijn vader Eric.'' Nicole Kidman (49) adopteerde twee kinderen en raakte tot haar grote blijdschap zwanger van dochter Sunday (geboren in 2008) na een buitenbaarmoederlijke zwangerschap, meerdere miskramen en vruchtbaarheidsbehandelingen. Later kozen Nicole en haar man Keith voor een draagmoeder, die in 2011 beviel van Faith, de biologische dochter van het stel.



Sarah Jessica Parker (51) lukte het na haar zwangerschap van zoon James niet om nogmaals in verwachting te raken. Zij en haar man kozen voor een draagmoeder, die in 2009 beviel van tweeling Marion en Tabitha. Ook talkshowhost Jimmy Fallon en zijn vrouw en Frasier-ster Kelsey Grammar en zijn inmiddels ex-vrouw kregen kinderen via surrogaatmoeders.



Veel homo­stellen of alleenstaande mannen kiezen voor draagmoederschap. Cristiano Ronaldo kreeg in 2010 een zoon via een nog altijd onbekende vrouw - hij zou haar naar verluidt 10 miljoen euro hebben betaald om het geheim te houden. Blanket, de jongste zoon van Michael Jackson, kwam ook via een draagmoeder. Elton John en zijn partner kregen zonen Zachary en Elijah. Ricky Martin kreeg, twee jaar voordat hij uit de kast kwam, in 2008 de tweeling Matteo en Valentino.