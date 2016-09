'DiCaprio verwikkeld in fraudeschandaal'

'Hollywood Actor 1' wordt hij genoemd in het lijvige FBI-dossier en intussen is DiCaprio al meermaals ondervraagd, meldt HLN. Sinds hij 100 miljoen dollar van het investeringsfonds 1MDB kreeg toegeschoven om de financiering van 'The Wolf of Wall Street' af te ronden - een film die mee door zijn productiehuis Appian Way is gemaakt - zit de acteur in het vizier van de Amerikaanse onderzoekers.



Roulette

Nu blijkt immers dat het geld, bezorgd door Riza Aziz - de stiefzoon van de Maleisische premier - rechtstreeks uit een 'Nationaal Fonds voor Maleisische Ontwikkeling' werd gesluisd. Aziz ontvreemdde via fraude en witwaspraktijken vier miljard uit het fonds. Daarvan ging 100 miljoen naar DiCaprio. Met het overige geld kocht Aziz onder meer een Van Gogh, twee Monets, villa's in Los Angeles en New York en een hotel.



Aanvankelijk werd DiCaprio niet meteen iets ten laste gelegd, maar een avondje roulette plaatste de zaak in een ander daglicht. Zo bleek de 41-jarige acteur zich uitstekend vermaakt te hebben met Aziz en de zakenman Jho Low. Daar vergokte Leo - in de stijl van zijn Wall Street-personage Jordan Belfort - in één dag 1,5 miljoen dollar (1,3 miljoen euro) met de bankkaart van Low. Bovendien kreeg hij van diezelfde man ook verschillende 'cadeautjes', waaronder het Oscarbeeldje dat Marlon Brando kreeg voor zijn vertolking in 'On The Waterfront'. Een hebbeding dat Low op de kop tikte voor 600.000 dollar.