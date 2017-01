Dilemma over Paul de Leeuw

Dilemma, dilemma. Heb ik de moed om het nieuwe programma van Paul de Leeuw af te kraken? Nadat ik zaterdagavond voor de derde keer teleurgesteld de tv uitzette, kan ik bijna niet anders. Maar tegelijk weet ik maar al te goed wat voor problemen ik me op de hals haal. Want Paul is ook verbonden aan deze krant. Ik zie de koppen op al die rellerige mediawebsites al voor me: fittie tussen columnisten.



Zoiets gaat ook lekker rond op Twitter. En mogelijk gaat Paul dan weer reageren en allerlei lelijks over mij schrijven. En geloof me, ik heb genoeg zelfkennis, er valt van alles op mij aan te merken. Van zo'n rel word ik echt niet gelukkiger. Daarbij heb ik Paul als tv-maker hoog zitten.



Hij heeft zoveel grensverleggende en taboedoorbrekende dingen gedaan. De manier waarop Johnny de Mol omgaat met jongeren met Down, De Leeuw deed het twintig jaar geleden al. Denk aan hoe hij aids onder de aandacht bracht met René Klijn. Ik vond zijn comedy Seth & Fiona hilarisch. En hoe geweldig was Mooi! Weer De Leeuw niet, met al die rare wensen van mensen, die hij letterlijk achter het behang plakte of in een bad vanillevla dompelde.