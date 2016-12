Dit lees je in AD Magazine

Eu­ro­vi­si­on­con­cert met O'G3NE binnen half uur uitverkocht

14:32 Op O'G3NE na is nog niet bekend wie er komen optreden, maar binnen een half uur waren vandaag wel alle kaarten voor Eurovision in Concert uitverkocht. Het jaarlijkse concert een paar weken voor het Eurovisiesongfestival, wordt op 8 april volgend jaar in de Melkweg in Amsterdam gehouden. Dit wordt de negende editie.