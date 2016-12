Dit lees je in AD Magazine

Brieven

Jullie stuurden ons heel veel mooie, lachwekkende en bijzondere brieven over jullie schoonmoeder. 'Ik had haar, de schoonmoeder from hell.'



Mijn bekende schoonmoeder en ik

We portretteerde mannen en vrouwen met hun bekende schoonmoeders. Waaronder Willeke Alberti en haar schoondochter: ,,Ik weet nog goed dat ik haar ontmoette. Ik vond het heel spannend, maar Willeke was ontzettend lief voor me, ik voelde me meteen thuis."



Youp van 't Hek

We hadden een bijzonder gesprek met cabaretier Youp van 't Hek. Hij kreeg op kerstavond een spoedoperatie aan zijn hart. Youp: 'Ik heb nooit in de ambulance gedacht dat mijn laatste uur had geslagen. Wel: misschien is het klaar met spelen. Maar denken deed ik niet zoveel. Ik was hondsberoerd.'