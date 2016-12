Dit waren de beste en slechtste films van 2016

De tien slechtste:



1. Een Echte Vermeer

Hoe maak je van het intrigerende leven van schilderijenvervalser Han van Meegeren een draak van een film? De makers van Een Echte Vermeer kregen het voor elkaar.



2. Ben-Hur

De klassieker met Charlton Heston uit de jaren 50 is een meesterwerk vergeleken met deze ingekorte, slechte gecaste moderne versie over het lot van de Joodse prins Ben-Hur. Zelfs de paardenrace was een puinhoop.



3. Collateral Beauty

Will Smith probeert het beste te maken in deze draak over een man die treurt om de dood van zijn kind. Ondanks een sterke cast - onder wie Edward Norton en Helen Mirren - komt de film geen moment tot leven.



4. De Held

Wat gebeurt er als schrijfster Jessica Durlacher van haar eigen boek een scenario mag schrijven? Een warrige film vol ongeloofwaardige scènes. De casting hielp ook niet mee.



5. Incarnate

Een eigentijdse versie van The Exorcist, maar dan met computers en monitoren was een slecht idee. Ook Carice van Houten, als de moeder van een door de duivel bezeten zoon, kon weinig uit haar rol halen.



6. Ghostbusters

Het idee om nu vrouwen op geesten te laten jagen stuitte op veel verzet van de fans van de originele film. Veel erger was het gebrek aan humor van het scenario.



7. Warcraft

De bioscoopversie van het gelijknamige computerspel is een chaotische, deels onbegrijpelijke portie filmpulp geworden, die vooral voor migraine zorgt.



8. Where to invade Next

In deze documentaire stelt Michael Moore Europa voor als een groot sprookjesparadijs. De man die zelf voortdurend in beeld verschijnt roept vooral irritatie op met zijn egotrip.



9. Adios Amigos

De Nederlandse versie van een Vlaamse bioscoophit viel vies tegen. Vooral omdat de makers niet de lef hadden om gehandicaptenseks zonder taboes te tonen.



10. Batman v Superman

Prop twee superhelden in een film en klaar is kees. Maar zo werkt het niet. De film maakt een onbevredigende indruk door een pompeus scenario en geen overtuigende vertolkingen van onder anderen Ben Affleck.