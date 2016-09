Dit zit er in de designhandtas van Victoria Beckham

Volgens Victoria, die natuurlijk alleen maar nette dingen en dus zeker geen erotische speeltjes in haar zwarte lederen tas heeft zitten, zijn een paar dingen absoluut onmisbaar. ,,Mijn telefoon met contacten en alle familiefoto's, parfum, lippenstift en een spuitbus met koel bronwater waarmee ik mijn gezicht elk moment kan opfrissen.'' Dat laatste doet ze, inclusief de oogdruppeltjes, vooral in de ochtenduren. ,,Als moeder van vier kinderen kom ik wel eens slaap tekort. Dan zijn die producten handig om er weer enigszins goed uit te zien'', aldus Posh Spice die tegenwoordig actief is als modeontwerpster en heel soms nog zingt.



Victoria, die in het oktobernummer van het blad staat, sleept overigens ook een kinderboekje uit haar jeugd met zich mee om een jong gevoel te houden en, om eventuele wallen te camoufleren, een fraaie merkzonnebril. Veel meer interessants zich er niet in haar tasje, benadrukt La Beckham met een schalkse blik. Wel is ze zeer benieuwd wat de Amerikaanse presidentskandidate Hillary Clinton allemaal in haar tasje heeft. ,,Dat zouden ik en de wereld best willen weten.''