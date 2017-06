Dj-duo Showtek beschuldigt Michael van der Plas van plagiaat

,,Het is zonde dat zo'n jongen ook carrière wil maken. Er is een verschil tussen inspireren en kopiëren en dit is gewoon kansloos en alles behalve creatief", laat Sjoerd Janssen van Showtek weten vanuit Miami, die eerst wel even moest googelen wie Michael precies was. ,,Ik moest er eerlijk gezegd eerst een beetje om lachen. Ik dacht: who the hell is Michael van der Plas?", aldus Sjoerd.



,,Maar later dacht ik: hoe klein ook, zoiets moet je niet accepteren", gaat de dj verder. ,,Je moet ergens een lijn trekken. Enige vergelijking is in dit geval nog licht uitgedrukt."