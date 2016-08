Do krijgt een meisje

,,De eerste weken zal de baby bij ons slapen en daarna verhuizen naar de slaapkamer van Jip," zegt Do in het blad van Wendy van Dijk, dat donderdag in de winkels ligt.



Eerder deze week deelde de zangeres een foto in haar bikini op het strand waar haar zwangere buik goed te zien is. ,,Mama Do, we maken een zeemeermin van jou. Ik denk eerder aan iets anders aangespoeld op het strand...'', grapte de blondine bij het kiekje.



Do maakte het babynieuws in juni, toen ze haar buikje niet langer verborgen kon houden, bekend. Hoewel ze er nooit een geheim van heeft gemaakt een groot gezin te willen, kwam de zwangerschap op een lastig moment. De zangeres is namelijk bezig met een nieuw album.