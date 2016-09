Dochter voor Oscar Kazàn en vriendin Bregje

De geboorte is een extra leuk cadeau voor Oscar, die vandaag zelf 36 kaarsjes mag uitblazen. Zo'n twee uur voor zijn verjaardag werd hij verrast door de komst van zijn dochter.



De bevalling was in Nederland, ondanks dat Oscar en Bregje in Spanje wonen. In juli en augustus traden zij namelijk met de hele familie Kazàn dagelijks op in theater De Maaspoort in Venlo met hun illusieshow "Kazàn, the magic family". Daarna mocht Bregje in verband met haar zwangerschap niet meer vliegen. Over een week zal het stel samen met de kleine spruit naar Spanje vliegen.



Familie

De hele familie Kazàn is ontzettend blij met de komst van Skyler. Voor Hans Kazàn en zijn vrouw Wendy is het extra leuk om na drie kleinzonen nu eindelijk ook een kleindochter te hebben.