Dochter voor Qmusic-dj Wietze: ik wil alleen maar naar haar kijken

,,Ik wil alleen maar naar haar kijken'', laat de kersverse vader weten. Juul Bettie is vrijdagmiddag geboren. ,,Moeder en kind maken het goed. Voor alle moeders van Nederland heb ik groot respect'', vertelt Wietze. ,,Een bevalling is niet niks. Als man sta je er een beetje lullig naast. Lieke is nog flink aan het bijkomen. We leven in een echte bubbel. Het is prachtig, echt heel mooi.'' Wietze laat weten ook al een aantal luiers te hebben verschoond. Bekijk hier het videofragment van de radio-uitzending waarin Wietze vertelt over de geboorte van Juul Bettie.



Beladen

Afgelopen juli kondigden de tortelduiven aan dat de eerste Q-baby op komst was. ,,Ik geloof het nog steeds niet'', zei Wietze toen in zijn ochtendshow. De ochtendjock gaf toe dat hij het lastig vond het zwangerschapsnieuws te vertellen aan zijn collega Mattie Valk. Die kwam vorig jaar in het nieuws toen bleek dat hij niet de vader was van de tweeling die zijn toenmalige vriendin Kirsten Willemstein had gekregen.



,,We weten natuurlijk allemaal wat er gebeurd is afgelopen maanden'', zei Wietze daarover. ,,En dit soort dingen, je kan het niet timen. Ik ben natuurlijk supergelukkig, maar het is ook dat je denkt: hoe kan dat nou weer op dit moment?''



Mattie wilde vooral dat het nieuws niet om hem ging draaien. ,,Ik vind dit echt uit de grond van mijn hart fantastisch. Wat ik echt niet wil is dat mensen jou feliciteren en vervolgens een arm om me heen slaan en vragen: hoe gaat het met jou? Dit is jullie verhaal, jullie geluk en ik wil daar niet in genoemd worden.''