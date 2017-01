Documentaire Making A Murderer komt terug in 2017

Na lang wachten is nu bevestigd dat er een tweede seizoen komt van de serie. Dan zullen er nog meer feiten over de moordzaak op tafel komen, krijgen de kijkers meer te weten over het lot van neef Brendan Dassey en wordt een nieuwe advocate geïntroduceerd: Kathleen Zellner.



Vanwege de grote belangstelling voor de serie is het tweede seizoen een geheim project. Er is ook nog geen datum bekend waarop de eerste aflevering te zien zal zijn. Zelfs voor werknemers van Netflix is de inhoud en releasedatum van het vervolg van Making A Murderer nog geheim.