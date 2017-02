Doek valt voor Holland's Next Top Model-sterren Anouk en Fred

Ook Anouk heeft Instagram uitgekozen om het nieuws wereldkundig te maken. ,,5 jaar geleden werd ik eindelijk gebeld met de vraag of ik topmodel wilde presenteren. Als je dat vanaf dag 1 al wilt, duurt het best lang!", schrijft ze. ,,Na een top tijd van 4 jaar is het tijd om het stokje over te dragen. Dank super crew, tijden om nooit te vergeten!"



Wie de nieuwe gezichten zijn van Holland's Next Top Model, waarvan negen seizoenen zijn gemaakt, is nog niet bekend. Eerdere presentatrices waren Yfke Sturm en Daphne Deckers.