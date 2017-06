Domien Verschuuren vindt zichzelf leuker mens geworden

,,Ik werd boos als anderen sneller carrière maakten dan ik", herinnert de 29-jarige zich in het interview. ,,Het is het overlevingsmechanisme van jonge talenten: ik was achttien toen ik bij de radio kwam, wilde niets liever dan het maken als dj. Inmiddels heb ik rust omdat ik op de goede plek zit. Ik ben meer plezier gaan maken in de studio, daar word je automatisch een leuker mens van."

Toch is zijn veranderde karakter volgens de dj niet het geheim van zijn al tien jaar durende relatie. Die eer gaat naar zijn vriendin. ,,Ieder ander meisje was al lang weggerend. Ik kan verschrikkelijk met mezelf bezig zijn. En driftig zijn. En onredelijk." Een paar jaar geleden leidde dat zelfs tot een breuk, maar lang duurde die niet. ,,Ik miste haar. En ik besefte hoe onredelijk ik was. Ik was te veel met mezelf bezig en had geen oog voor wat ik had."