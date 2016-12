Doodsoorzaak George Michael onduidelijk, nieuwe testen nodig

,,De doodsoorzaak is niet 100% zeker en extra testen moeten nu andere oorzaken uitsluiten. De uitslagen hiervan zullen in een late stadium bekend worden", meldt de politie-afdeling uit Thames Valley. Het is goed mogelijk dat de nieuwe testen nog enkele weken in beslag gaan nemen.



In eerste instantie leek Michael op 53-jarige leeftijd te zijn overleden door hartfalen. Eerder werd dat verhaal al door verschillende kranten in twijfel getrokken, maar ook de politie is nu niet zeker van hun zaak. Onder meer The Daily Mirror sprak met een bron die stelde dat de artiest 'behoorlijk aan de drugs' was. Om wat voor middel het gaat, liet de vriend in het midden.



Fadi Fawaz (43), de levenspartner van Michael, trof de voormalig Wham-zanger op zondag 25 december levenloos aan in zijn huis in de Londense wijk South-Kensington. Volgens Fawaz, zo liet hij weten op Twitter, had hij afgelopen zondag een lunchafspraak met de ster. Hij ging naar de woning van Michael om hem wakker te maken. ,,Eenmaal binnen trof ik hem in bed aan. Hij lag er vredig bij.''