Dorpsgenoten Mol-finalist Jochem storten molshoop in zijn voortuin

Jochem van Gelder mag pas zaterdag onthullen of hij al dan niet de raadselachtige mol, winnaar of de allerlaatste afvaller is. Hij reageert dan ook op gepaste, ietwat geheimzinnige wijze op de berg aarde in zijn voortuin. Op Instagram: ,,Het moet niet gekker worden. Maas en Waalse molloten voeren de druk op. Ik zeg niks...,''



Wie is de Mol? trok afgelopen zaterdag 2.631.000 kijkers en dat is een record in deze laatste fase van het populaire programma. De negende aflevering, de opmaat naar de finale, was volgens een woordvoerster van AVROTROS de meest bekeken voorlaatste aflevering ooit in de Wie is de Mol?-geschiedenis.



Het zeventiende seizoen van Wie is de Mol? begon dit jaar op zaterdag 7 januari. Die aflevering noteerde ook al recordcijfers. Ruim 2,9 miljoen mensen keken naar de eerste aflevering. Het was daarmee de best bekeken seizoensstart ooit.