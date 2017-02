Doutzen pakt de trein Kees Tol krijgt een kietelbeurt

Eropuit met Bridget

Bridget Maasland heeft net een actieve wintersportvakantie achter de rug, maar gaat er samen met haar zoontje Mees meteen weer op uit. De twee zijn in Londen voor de première van de nieuwe Disneyfilm Beauty and the Beast. De blondine is duidelijk onder de indruk: ,,Wat een fantasisch mooie film!" schrijft ze bij een Instagramkiekje.

Doutzen en Sunnery pakken de trein

Nieuw album, dus nieuw haar

Zangeres Do heeft zichzelf een nieuwe haarcoupe aangemeten. Nadat ze onlangs haar album Momentum lanceerde vindt ze het nu kennelijk tijd voor een ander kapsel. ,,Maak me mooi!" schrijft ze bij de foto waarop te zien is dat de kapster druk in de weer is met een föhn.