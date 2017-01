Doutzen viert 2017 met potje voetbal in bikini

Op kiekjes van haar relaxdag is te zien hoe Doutzen, gehuld in een kort bruin topje en hotpants van spijkerstof, handig de bal hooghield. Daar kreeg de Friezin het kennelijk warm van, want ze besloot al snel verder te spelen in bikini. Na het balspelletje rustten de dj en het model al knuffelend uit op een ligbed.



Doutzen geniet duidelijk van de quality time met haar gezin. Op eerste kerstdag kondigde ze op Instagram nog aan dat ze even offline ging om alle aandacht aan haar familie te geven. Maar slechts twee dagen later trakteerde de voormalige Victoria's Secret-angel haar volgers alweer op een spannend billenkiekje.



Er was in Miami echter ook ruimte voor bezinning. ,,Ik hoop dat 2017 liefde en vrede brengt'', schreef Doutzen gisteren. ,,Dat is mijn grootste wens. Ik tel mijn zegeningen en ik ben elke dag dankbaar dat ik gezond en gelukkig wakker word met mijn gezin.''