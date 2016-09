Doutzen ziet zichzelf in lingerie, Anouk filtert zich suf

Sexy Doutzen

,,Hello me!'' Doutzen Kroes zegt zichzelf gedag als ze tegen een poster met daarop een sexy foto van haar evenbeeld in zwarte lingerie aanloopt. Sinds deze week is La Kroes het nieuwe gezicht van Hunkemöller. De poster is onderdeel van haar lijn Doutzen Stories.

André Hazes jr. oefent op Muckepuck

Zanger André Hazes jr. (22) wordt binnenkort voor het eerst vader en kan alle oefening dus goed gebruiken. Jaap Reesema (31), die in 2010 de talentenjacht X Factor won, heeft zoveel vertrouwen in Dré's vaderlijke kwaliteiten dat hij zijn zoontje Muck aan hem uitleent in het zwembad. En Muck? Die vermaakt zich uitstekend met ome Dré. Jaap is getrouwd met de 34-jarige ex-miss Kim Kötter.

Anouk baalt van gezicht

Rockchick Anouk (41) heeft vandaag een slechte dag. Ze postte een kiekje van haar gezicht, maar hoe ze er digitaal ook aan prutst, háár goedkeuring kan haar eigen aanblik niet wegdragen. ,,Kutkop. 30filters''. Kop op, vinden haar fans.

Yolanthe ziet ze vliegen

Presentatrice Yolanthe Sneijder-Cabau (31) vliegt voor de opnames van haar nieuwe RTL-programma Reunited van hot naar her. Ze heeft zoveel vlieguren achter de rug dat ze makkelijk zelf de stuurknuppel ter hand kan nemen, grapt ze vanuit de cockpit. Dat vinden de overige passagiers vást heel fijn om te horen...

Elise Schaap doet Chantal Janzen

Actrice Elise (33), bekend van de hitserie Familie Kruys, kruipt in de huid van Chantal Janzen. Dat valt nog helemaal niet mee, want helaas voor Elise heeft Chantal geen rare tics. ,,Ik ben je nu as we speak aan het verkoefnoenen, maar je bent nog helemaal niet zo makkelijk, wat jammer dat je niet een rare tik hebt, nou goed ik dek me alvast in, groetjes van je ouwe understudy!''

Koos is sportief