Douwe Bob is nieuw gezicht Bob-campagne

Kun je reclame maken voor jenever, een kroeg bezitten, optreden bij de Vrienden van Amstel Live en tegelijkertijd meedoen aan een campagne tegen alcoholgebruik in het verkeer? Ja, vindt minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu.



Het ministerie huurde Douwe Bob in voor een nieuwe Bob-campagne. De zanger doet vandaag via Facebook een oproep aan zijn volgers om drie favoriete muzieknummers van de afgelopen vijftien jaar in te sturen. Dat kan op de website 15jaarbob.nl. Negen inzenders worden beloond met een optreden op de achterbank van Douwe Bob.



Veilig thuis

,,Dankzij de Bobs komen vele mensen veilig thuis, al 15 jaar", zegt Schultz van Haegen. ,,Daarom willen we Bob bedanken. Mooi dat Douwe Bob negen van hen trakteert op een muzikale achterbanksessie." Volgens een woordvoerder van de minister is het niet gek dat drankliefhebber Douwe Bob is gevraagd voor de campagne. ,,Als overheid zeggen we niet dat mensen niet mogen drinken. Wel willen we dat mensen niet met drank op achter het stuur kruipen. Douwe Bob steunt die boodschap."



Vorig jaar verbond Douwe Bob - die overigens geen rijbewijs heeft - zijn naam aan de Groningse destilleerder Hooghoudt. Tijdens het Eurovisie Songfestival smokkelde hij jenever en whisky mee naar de green room, waar hij na zijn optreden op de uitslag moest wachten. Ook opende de zanger vorig jaar zijn eigen kroeg in Amsterdam.