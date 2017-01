Drake komt nu écht in actie

Rijkeluisfuifje

Ondertussen was Drake zelf wel in Amsterdam gearriveerd. Hij haalde - tot frustratie van internationale fans die naar Nederland waren gereisd voor een afgelast concert - het nieuws door te verschijnen op een rijkeluisfuifje in het Amstel Hotel. Daar vierde de 13-jarige zoon van een welgestelde nachtclubeigenaar zijn bar mitswa met een gastenlijst als die van een Hollywood-premìère. 'Drake verdient geld op avond afgelast concert', kopten enkele entertainment­sites vervolgens niet zo heel verrassend.



De commotie is opmerkelijk, want in vergelijking met collega's als Kanye West, Rihanna en Jay-Z had Drake (Aubrey Graham, 30) juist altijd een vrij vlekkeloos imago. Oké, er waren berichten over opstootjes met rappers Diddy en Chris Brown (naar verluidt een ouderwetse macho-ruzie over een meisje, namelijk Rihanna), maar Drake positioneerde zichzelf de afgelopen jaren vooral heel slim als de voor iedereen aanvaardbare middenweg tussen geloofwaardige hiphop en commerciële popmuziek. Nogal calculerend in zijn muzikale keuzes misschien, maar tegelijk ook zo goed dat hij voor de komende Grammy-uitreiking liefst acht nominaties verzamelde.



Zo werd hij in sprinttempo een van de grootste mannelijke sterren van de hedendaagse pop. In naam en faam wellicht nog een treetje lager dan Justin Bieber, maar vooral op streamingdiensten als Spotify en Tidal de absolute nummer één. Zijn single One Dance stond dankzij de recordcijfers daar in ons land afgelopen zomer 14 weken onafgebroken op de eerste plek. Wereldwijd zijn de songs van Views samen nu al meer dan vijf miljard keer afgespeeld.