Dré en Roxeanne niet in duet tijdens Holland Zingt Hazes

De brunette, die zich onlangs verloofde met haar grote liefde platenlabelmedewerker Erik Zwennes, verklapt aan Beau Monde dat het Holland Zingt Hazes-publiek niet hoeft te rekenen op een familieduet. ,,Nee, dat is vals sentiment opbouwen. Het eerste jaar zong ik een postuum een duet met mijn vader, dat was emotioneel. We gaan niet ieder jaar voor een tranentrekker zorgen, maar zullen elkaar ook niet ontlopen op het podium.''

Chill

Het contact tussen drie-eenheid Rachel (de moeder van het stel, red.), Roxeanne en Dré staat al langere tijd op een laag pitje. Het jongste kind van de in 2004 overleden volkszanger André Hazes heeft sinds twee jaar geen contact meer met zijn moeder en zus, maar volgens Roxeanne is er nooit sprake geweest van ruzie. ,,We zijn gewoon chill naar elkaar toe. We hebben er alleen voor gekozen om afstand van elkaar te nemen, om elkaar te laten groeien”, aldus de aanstaande bruid.



,,Ik ben ook niet boos of heel erg verdrietig, want ik heb het idee dat het wel goed komt. Ik ben bereid om met Dré te praten, maar heb het idee dat hij daar nog niet open voor staat.”