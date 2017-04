Drie miljoen kijkers voor de koninklijke familie in Tilburg

Show Mariska van Kolck plots geannuleerd

8:34 Een nieuwe musicalkomedie over burn-outs, bedacht en gespeeld door Mariska van Kolck (53), gaat niet door vanwege problemen met de productie. ,,Ik weet niet precies wat er is gebeurd, dat gaat me ook niet aan, maar ergens onderweg is er iets misgegaan, waardoor de stekker eruit ging", vertelt de actrice in De Telegraaf.