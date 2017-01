Drie Nederlandse films in biosverkoop top 5

De tweede plaats wordt bezet door de romantische stripperskomedie Onze Jongens, op plek 3 staat nog steeds de vrouwenfilm Soof 2. En de vijfde plek is voor de grimmige western Brimstone van regisseur Martin Koolhoven.



Dat blijkt vandaag uit de cijfers van de Nederlandse bioscopen. Onze Jongens trok in twee weken tijd bijna 200.000 bezoekers; Soof 2 lijkt met inmiddels 732.000 bezoekers het eerste deel te gaan overtreffen. Brimstone ging afgelopen donderdag in première en trok tot nu toe 33.000 bezoekers. Hiermee heeft regisseur Martin Koolhoven zijn beste opening ooit gevestigd; het vorige record stond op naam van zijn hit Oorlogswinter uit 2008.



La La Land

De goede cijfers voor Nederlandse titels is een opsteker na de slechte jaarcijfers van 2016. Het aandeel van de Nederlandse film kelderde van 19 naar 12 procent.



Op de eerste plaats in de lijst met best bezochte bioscoopfilms staat de game-verfilming Assassins Creed; de vierde plek is voor het romantische oorlogsdrama Allied met Brad Pitt en Marion Cotillard. Verder doet ook de musical La La Land het opvallend goed. De film, die afgelopen zondag de grote winnaar was bij de uitreiking van de Golden Globes, staat op de zesde plaats en trok inmiddels meer dan 180.000 bezoekers.



De top 10 wordt verder afgemaakt door de Star Wars-film Rogue One, de sf-thriller Passengers met Chris Pratt en Jennifer Lawrence en het drama Patriots Day, over de aanslag op de marathon van Boston in 2013. Harry Potter-spinoff Fantastic Beasts passeerde zaterdag de 1 miljoen bezoekers in de Nederlandse zalen.