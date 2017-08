Drie shows R. Kelly afgezegd wegens slechte verkoop

Dotan zit urenlang naast fan die geen idee heeft wie hij is

11:51 De zanger Dotan kwam maandagavond in een zeer opmerkelijke situatie terecht: in het vliegtuig zit hij naast een meisje dat naar zijn album luistert, een praatje met hem maakt maar geen idee heeft dat de man in haar koptelefoons dezelfde was als in de stoel naast haar.