Drugs in de oorlog

Zondagochtend 10 uur, Radio 1, OVT, het geschiedenisprogramma van de VPRO. Geen tijd voor rustig wakker worden met klanken van Toots Thielemans of poëzie van Rutger Kopland, daarvoor moet je op Radio 5 zijn. Dit is collegeradio. Hersens in de opperste concentratiestand. Hier wordt het nieuws in een historische context geplaatst en worden belangwekkende boeken over de geschiedenis besproken.



Zo'n boek is bijvoorbeeld Drugs in het Derde Rijk, van de Duitse journalist Norman Ohler. Het is onlangs vertaald in het Nederlands. Historicus Stephen Snelders, die het Nederlandse nawoord schreef, zit aan tafel.



Spuiten en slikken was aan de orde van de dag in nazi-Duitsland. De Duitsers kwamen met drank en drugs, met drank en drugs. Je zou er een Ronnie Flex-rap over kunnen maken. ,,Als je blitz wilt kriegen is dat geen probleem, dan kom ik daarheen maar ik kom niet alleen, ik kom met drank en drugs."