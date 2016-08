Duel tussen Sylvie en Eva

Ze waren het zichzelf niet bewust, maar voor de oplettende kijker ontspon zich donderdagavond een amusant duel tussen de twee meest besproken tv-dames van ons land: Sylvie Meis en Eva Jinek.



Hoewel de vrouwen in veel opzichten dag en nacht verschillen, hebben ze ook één ding gemeen: hun imago bij het grote publiek kan wel een kontje gebruiken.



De één geldt als berekenende Barbie, de ander als ijskoningin. Met een grote show op SBS 6 op handen (Sylvie) en de promotie van een late night-talkshow van vier naar zes maanden per jaar (Eva), kan het dan geen kwaad als de kijker je warmere kant leert kennen. Dus zat Sylvie donderdagavond op de bank bij Linda de Mol voor haar eerste grote interview sinds jaren en reed Eva op hetzelfde moment op NPO 1 door Amerika voor haar nieuwe, persoonlijke programma De Verenigde Staten van Eva.



De conclusie na driftig heen en weer zappen: Eva slaagde glansrijk, Sylvie stelde hopeloos teleur. Sterker nog: ik was gewoon een beetje kwaad op Sylvie na afloop. Had ik daar mijn tijd aan verdaan? Ze vertikte het om écht iets prijs te geven van zichzelf, bleek geen greintje zelfspot te bezitten in dat perfecte lijfje en kwam in alles nep over. Verbeeldde ik het me, of zat Linda zich ook groen en geel te ergeren?