Duitse kapper ruïneert kapsel van Sabia Boulahrouz

De in Hamburg wonende Sabia doet momenteel mee aan de Duitse versie van Dance Dance Dance waar ze vorige week de laagste punten ooit kreeg van de kritische vakjury. Kort voor de opnames nam ze vol vertrouwen in de studio plaats in de stoel van een kapper die ze niet kende. ,,Mijn haar wordt altijd gedaan door Melina Best uit Keulen, maar die was op dat moment helaas niet beschikbaar'', schrijft de nog altijd alleenstaande ex-vrouw van Khalid bij een wat vage Instagramfoto. Het resultaat? Volgens Sabia een drama.



Na de opnames ging ze gelijk naar haar vertrouwde adresje in Keulen voor redding van haar haren. Volgens Sabia slaagde Melina er op wonderbaarlijke in om toch nog iets van haar geruïneerde lokken te maken. ,,Het is magisch'', stelt Sabia vast. ,,Je bent de allerbeste.'' Wat er precies mis ging met Sabia's haar vertelt ze niet. Mogelijk ging het om verkeerd aangebrachte extentions of een te hete föhn.



Lage cijfers

Samen met sixpackhunk Leonard Freier, bij de oosterburen bekend als de Bachelor uit het gelijknamige programma, doet Sabia mee aan de Duitse talentenshow Dance dance Dance. Het programma beleefde vorige week de seizoensopening. Miljoenen Duitsers zagen hoe het duo volledig af ging met hun vertolking van de sensuele Lambadadans. De driekoppige jury had er opgeteld maar een magere 15,5 punten voor over.



Het dieptepunt moest toen echter nog komen. Sabia mocht zich met een solodans proberen te revancheren. Haar uitvoering van het nummer Umbrella van Rihanna kon echter op nog heftigere kritieken rekenen. Jurylid Bobo gaf aan geschrokken te zijn van het matige niveau en deelde het pijnlijk lage cijfer 4 uit. Sabia zou volgens Duitse media niet lekker in haar vel hebben gezeten toen het programma werd opgenomen. Een van de redenen daarvoor zou haar verziekte kapsel zijn geweest.