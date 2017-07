'Dwayne Johnson (The Rock) moet president Amerika worden'

Hollywoodster Dwayne Johnson (45) heeft zijn eigen verkiezingscomité voor de race om het Amerikaanse presidentschap in 2020. De acteur en professioneel worstelaar richtte de club niet zelf op. Dat deed een schrijver in de staat West-Virginia bij de Federale Verkiezingscommissie FEC. De naam van het comité luidt Run the Rock 2020 .

De acteur heeft, voor zover bekend, niets te maken met de organisatie. Johnson heeft op social media ook niet gereageerd op de inschrijving. Wel sprak hij zich eerder uit over een eventuele politieke carrière. In een interview met het tijdschrift GQ zei hij dit voorjaar nog een gooi naar het presidentschap niet uit te sluiten. Hij deelde ook zijn ideeen over een goede president. ,,Leiderschap zou belangrijk zijn. Je verantwoordelijk voelen voor iedereen. Als iemand het niet met me eens zou zijn, zou ik diegene niet buitensluiten, maar er juist bij betrekken."

Juist dat idee spreekt de initiatiefnemer van het comité aan, aldus deze Kenton Tilford tegenover CNN. ,,Het is tragisch dat onze president Donald Trump niet zijn best doet om dit land weer te verenigen. Met al deze boosheid hebben we een leider nodig die ons samenbrengt." The Rock, die volgens de schrijver fans heeft in alle lagen van de samenleving, zou daarvoor de ideale kandidaat zijn.