DWDD, iets voor jou, Eva?

Gat in vooravondMet Matthijs van Nieuwkerk voortaan nog maar een half jaar aan de desk van De Wereld Draait Door, ontstaat een groot gat in de vooravond van NPO 1. In Hilversum wordt al druk gezocht naar een uitkomst. Verrassende kandidaat: Eva Jinek.

De stap terug van Matthijs van Nieuwkerk was onvermijdelijk. Als een van de belangrijkste boegbeelden van de publieke omroep moet hij straks twee derde van zijn salaris inleveren om te voldoen aan de nieuwe wet die topinkomens in de publieke sector begrenst op 181.000 euro.

De oplossing gaf de presentator gisteren prijs in de Volkskrant: Van Nieuwkerk blijft en stapt niet over naar de commerciëlen, maar het seizoen van De Wereld Draait Door (DWDD) wordt in 2018 ingekort naar zes maanden: het programma stopt al in april en start pas weer later in het najaar.

De grote vraag die onmiddellijk ontstaat: hoe wordt dat gat ingevuld in de andere helft van het jaar? ,,In elk geval komt er niemand anders op mijn DWDD-stoel te zitten”, maakte Van Nieuwkerk zelf al duidelijk. Dus komt op de belangrijke vooravond van de NPO 1 een ander gezicht. Belangrijke optie die in Hilversum op hoog niveau is besproken: Eva Jinek.

Quote Vriend en vijand is vol lof over de manier waarop Eva in haar rol als talk­show­ko­nin­gin is gegroeid Het zou een logisch scenario zijn. Jineks huidige late nightshow scoort fonkelende kijkcijfers die concurrent Humberto Tan (momenteel Beau van Erven Dorens) van RTL Late Night en zelfs collega Jeroen Pauw – met wie ze om de zoveel maanden van plek wisselt – in de schaduw zetten. Vriend en vijand is vol lof over de manier waarop ze in haar rol als talkshowkoningin is gegroeid. Het Late Night-programma vertoont bovendien flinke trekjes van het snelle DWDD: serieuze gesprekken worden afgewisseld met luchtige onderwerpen en muzikale intermezzo’s. Jinek, die met Jaïr Ferwerda al haar eigen ‘jakhals’ in huis heeft, beheerst dat kunstje uitstekend.

Bovendien, de man achter Eva Jineks doorbraak is niemand minder dan Ewart van der Horst, ook ooit een van de architecten van DWDD. Van Nieuwkerk was belangrijk voor de geboorte van het dagelijkse programma, maar Van der Horst bedacht ‘de drie tafels’: eerst iets actueels, dan iets cultureels en tot slot iets met media. Tussendoor kwam hij met rubriekjes als De Jakhalzen en Fokke en Sukke. Als iemand weet hoe een alternatief op DWDD er zou moeten uitzien, is hij het wel. En naar Van der Horst wordt geluisterd in Hilversum.

Droomscenario

Het is natuurlijk de vraag of Eva Jinek, nu ze zo lekker gaat, staat te trappelen om naar de vroege avond te gaan verhuizen, voor een groot deel in de zomer. Vraag twee: is zij dan bereid deze klus te combineren met haar Late Night-show? Mocht die combinatie of het droomscenario met Jinek in de vroege avond niet haalbaar zijn, dan heeft de NPO een alternatief. Dionne Stax wordt in Hilversum gezien als potentiële leading lady. De NOS-presentatrice heeft nooit een geheim gemaakt van haar ambities. Ze maakte al eerder uitstapjes met Van Onschatbare Waarde (Omroep Max) en Lady Di & Dionne (NTR). Saillante parallel: ook Jinek begon ooit met het presenteren met het Journaal.

BNNVARA, de omroep achter DWDD, laat weten het ontstane gat te willen opvullen. ,,Het is de ambitie om met het team van DWDD het vooravondprogramma te blijven maken in die periode dat Matthijs niet presenteert en met een andere presentator (man of vrouw)'', aldus omroepbaas Gerard Timmer die dit bespreekt met de NPO. Daar ligt uiteindelijk de beslissing over de invulling van de zendtijd.

Minder geld zou overigens niet de reden zijn voor het stapje terug van Matthijs van Nieuwkerk die het liever anders verpakt. ,,Ik heb deze wens al een aantal jaren. In de eerste plaats om het programma glanzend en sterk te houden, maar ook voor mijzelf. Ik wil meer tijd hebben om af en toe andere programma’s te maken, presenteren of bedenken. DWDD is voor mij het beste programma denkbaar en ik ga er hopelijk nog lang mee door, maar het is ook een mateloze slokop.”