Dwight: Vinchenzo gaat The Voice winnen

Zouden de finalisten dan op een andere manier gekozen moeten worden?

,,Daar ga ik niet over. Het programma heet The voice of Holland. Dat zou de doorslaggevende factor moeten zijn, maar feit is wel dat in de laatste liveshows smaak en performance een belangrijkere rol spelen dan puur de muziek en het zingen. Als jet zo zwart-wit bekijkt val ik gewoon minder in de smaak bij dit jongerenpubliek. Helemaal niet erg, maar wel iets waar je rekening mee moet houden."



Je had een droom om van zingen je beroep te maken. Is die nu aan duigen?

,,Integendeel, ik ben zelfs al in gesprek met producenten om handen en voeten te geven aan die droom. Vorige week zong ik op een babyborrel. Daar raakte ik schijnbaar ook veel mensen met mijn muziek. Dat geeft me dan zo'n stimulans om er iets mee te doen. Ja, ik denk dat het wel goed komt."