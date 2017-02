EastEnders onder vuur door anti-brexit zin

In de gewraakte aflevering is in het café Queen Vic een soort Poolse avond. Op de gevel van het etablissement wordt later graffiti ontdekt met de tekst ,,Polen ga naar huis''. Een van de personages maakt dan afkeurend de opmerking dat dit het 'Groot-Brittannië waar we nu in leven' is.



Nadat een meerderheid voor het verlaten van de EU had gestemd, nam het aantal incidenten tegen immigranten in Groot-Brittannië toe. De opmerking in EastEnders wordt door veel Britten daarom uitgelegd als kritiek op de brexit.