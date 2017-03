'Ed Sheeran heeft bloederige zwaardslag verzonnen'

Het verhaal dat prinses Beatrice verantwoordelijk was voor de verwondingen van Ed Sheeran eind vorig jaar, is niet waar. Dat beweert James Blunt, die aanwezig was op het feestje waar het incident plaatsvond.

Aan het Britse magazine Shortlist vertelt James dat hij en Ed het hele voorval uit hun duim hebben gezogen. ,,Ed was dronken, aan het klooien en hij sneed zichzelf. We hebben een mooi verhaal verzonnen en mensen geloofden dat. Het is heel gênant." Het litteken op het gezicht van de roodharige zanger is het enige dat echt is aan het verhaal, vertelt James. ,,Hij heeft zichzelf verwond en ik heb 'm een beetje opgelapt. Hij is er wel mooier door geworden."

De geruchten dat Beatrice, de oudste dochter van prins Andrew en Sarah Ferguson, tijdens een feestje Ed per ongeluk had geraakt met een zwaard, kwamen eind vorig jaar naar buiten. James zou hebben gegrapt dat hij wel geridderd wilde worden, waarop de prinses het zwaard pakte. Ze had echter niet gezien dat Ed achter haar stond en raakte hem in het gezicht.

Tijdens een bezoekje aan The Graham Norton Show in januari leek Ed het verhaal te bevestigen. "Ik weet niet hoe dat naar buiten is gekomen, want er waren niet veel mensen bij die avond", zei hij toen. De You're Beautiful-zanger beschuldigt zijn collega ervan het verhaal te hebben uitgemolken om er zelf beter van te worden. ,,Het is bizar dat mensen ervoor vielen. Dat is de schuld van Ed. Hij probeert hier wanhopig platen mee te verkopen."