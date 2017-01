Ed Sheeran komt in april naar Ziggo Dome

Ed Sheeran kondigde donderdag een grote hoeveelheid internationale data aan voor Groot-Brittannië, Ierland, Europa, Mexico, Centraal- en Zuid-Amerika. De tournee begint op 17 maart in Italië en loopt tot eind juni.



De roodharige zanger uit Suffolk voert in vele landen over de hele wereld de hitlijsten aan met zijn recent uitgebrachte singles Shape Of You en Castle On The Hill. In Groot-Brittannië is hij de eerste artiest ooit die met twee nieuwe tracks tegelijk de beide hoogste posities in de Official Singles Chart tegelijk veroverde. In Nederland staat Ed Sheeran met Shape Of You al twee weken op nummer 1 in de Single Top 100.



Ed Sheerans derde studioalbum ÷ (uit te spreken als Divide) verschijnt op 3 maart.