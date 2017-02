Ed Sheeran onthult talloze nieuwe tatoeages in clip

In de videoclip, waarin de Britse zanger in de rol kruipt van een bokser is hij slechts enkele tellen met ontbloot bovenlichaam te zien. In die enkele seconden wordt wel duidelijk dat zowel zijn armen en bovenlichaam volledig onderzitten met tatoeages. Terwijl de Britse zanger aan zijn nieuwe album werkte, heeft hij zich dus duidelijk niet alleen bezig gehouden met muziek en reizen.



In 2015 onthulde de singer-songwriter al een gekleurde leeuwenkop die hij op zijn borstkas liet tatoeëren, maar het afgelopen jaar lag hij meer dan veertig uur onder de inktnaald, weet zijn vaste tattoo artist te vertellen aan de Daily Mail. ,,Ed heeft nu dertig tatoeages op zijn borstkas en nog talloze plaatjes op zijn armen.”



,,Soms kwam hij naar mijn studio, maar meestal zocht ik hem thuis op,” vertelt de man die onder andere ook Rihanna en voormalig One Direction zanger Harry Styles heeft getatoeëerd. ,,Het geheim houden was het moeilijkste aan deze klus. We bestelden samen wat fastfood en dan zette ik wat tatoeages. Erg ontspannen allemaal. Helse pijnen heeft de zanger doorstaan, zeker tijdens het tatoeëren op de ribben heeft hij afgezien. Alle tekeningen hebben een betekenis. Ze verwijzen naar zijn familie, verwezenlijkingen of herinneringen."