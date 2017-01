Ed Sheeran scoort met slimme elektropop

Castle on the Hill is een traditionele Sheeran-song, met de gitaar als basis.



Het volle bandgeluid geeft het nummer echter meer energie dan hij op eerdere tokkel-songs bewerkstelligde. De tekst is te lezen als een eigentijdse versie van Bryan Adams' Summer of 69: een ongegeneerd nostalgisch verhaal over een groep jeugdvrienden die de hobbels van het opgroeien met vallen en opstaan overwint.



Locatie lijkt Sheerans eigen thuisstadje Framlingham in het gewest Suffolk, in Oost-Engeland. Daar ligt op een heuvel het middeleeuwse Framlingham Castle waarop de jonge Sheeran in zijn schooltijd moet hebben uitgekeken.



Aanstekelijk

Shape of You is daarentegen uiterst modern en volgt de weg die Sheeran in zijn 'rustjaar' 2016 insloeg. Hij bracht weliswaar geen eigen muziek uit, maar schreef wel twee grote hits: Cold Water voor dance-collectief Major Lazer en Love Yourself voor Justin Bieber. Shape of You is slimme en melodieuze elekropop, gegrondvest op een aanstekelijke drum-loop. Ongetwijfeld een groot hitparadesucces, maar qua eeuwigheidswaarde toch minder krachtig dan Castle on the Hill.